المقاومة اللبنانية تواصل اسناد غزة بدك معاقل العدو الصهيوني

كما استهدفت قوة ‏القنّاصة، في المقاومة، ‏التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة.



من جهته، أفاد مصدر في جنوب لبنان، عن إطلاق نيران مباشرة من لبنان، باتجاه أحد المواقع العسكرية في مزارع شبعا المحتلة.



وكانت المقاومة قد أعلنت صباح اليوم، عن استهداف تجمّع ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "ميتات"، بالأسلحة الصاروخية وتسجيل إصابات مباشرة.



واستهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، موقعي ‏المالكية والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبهما إصابة مباشرة.‏



وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية أنّ "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 03:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏



وفي بيان لاحق، اعلنت المقاومة الاسلامية أن "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 موقع‎ ‎السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏



وفي السیاق ذاته اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة:



وأكدت المقاومة الاسلامية، في بيانها، أنّ هذه العمليات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".



وفي وقت سابق من اليوم الأثنين نشر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية حزب الله فاصلا إعلاميا بعنوان "مئة يوم.. وبيننا وبينكم ما بعدها من أيام".



وفي السياق، ذكر تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أنّه "في الأسابيع الأخيرة، وضع حزب الله منازل السكان على الحدود الشمالية هدفاً له"، وطالب مراسل الصحيفة في الشمال "الوزراء وأعضاء الكابينت وألوية الأركان العامة بأن يسألوا أبناء عائلاتهم، عما إذا كان أحدهم على استعداد للانتقال للسكن على الحدود الشمالية".



وأضاف التقرير، أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قيل إنّ "السكان في المستوطنات التي تبعد 3.5 كيلومترات من الحدود سيتمكّنون من العودة إلى منازلهم، ولكن الجيش الإسرائيلي نفى ذلك".



