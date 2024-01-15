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الاثنين 15 كانون الثاني 2024 ساعة 22:13

الرئيس رئيسي يؤكد على تنفيذ الاتفاقات بين ايران والهند بسرعة

الرئيس رئيسي يؤكد على تنفيذ الاتفاقات بين ايران والهند بسرعة
وخلال هذا اللقاء، أشار السيد رئيسي كذلك الى العلاقات المتجذرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند، مؤكدا على بذل الجهود لتحقيق ارادة كبار مسؤولي البلدين في اطار تنمية العلاقات ورفع مستواها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والعلم والتقنية والنقل والطاقة.

ومن المحاور الاخرى التي تطرق لها الرئيس الايراني خلال هذا اللقاء؛ اهمية الرؤية المشتركة للبلدين في مجال مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة، وضرورة التعاون لإرساء الاستقرار والامن في افغانستان، وتعزيز التجارة الثنائية وخاصة حسب العملة الوطنية للبلدين، والتأكيد على صيانة امن الملاحة في المياه الدولية.

وفي جانب آخر من حديثه، وصف الرئيس الايراني جرائم الكيان الصهيوني في غزة بأنها من المصاديق البارزة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وصرح: ان السبيل الوحيد لعودة الاستقرار والامن الى المنطقة يتمثل في وقف الهجمات على غزة ومعاقبة الكيان الصهيوني وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا الهند الى أداء دور هام في إنهاء القصف ورفع الحصار عن هذه المنطقة وتلبيةحقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدم وزير الخارجية الهندي التعازي والمواساة الى الشعب والحكومة الايرانية بالحادث الارهابي الاخير في كرمان، وأعرب عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لتنمية العلاقات مع دول المنطقة وإيجاد التغيير الملموس في العلاقات مع الهند.

كما أعلن سوبرامانیام جایشانکار رغبة بلاده لإبرام اتفاقية للتعاون الشامل طويل الامد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا التمسك التام لهند لالتزاماتها في مشروع تنمية ميناء جابهار وكذلك تنمية التعاون الشامل مع ايران.
رقم : 1109286
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