أمريكا تعلق على قصف حرس الثورة مقرات الإرهابيين في العراق

وكعادتها ودون ان تشير الى العمليات الارهابية التي طالت عددا من المدن الايرانية وادت الى سقوط ضحايا مدنيين، زعمت وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، اليوم الثلاثاء، ان قصف مقرات الارهابيين في إقليم كردستان العراق "من شأنه أن يقوض استقرار العراق" حسب تعبيره.



وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الخميس الماضي الاعتداءات التي وقعت في محافظة كرمان. وأشار إلى أن عنصرين منه يدعيان "عمر الموحد" و"سيف الله المجاهد" هما من نفذ عمليتين انتحاريتين في حشود كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتیال الفريق قاسم سليماني أدى إلى استشهاد أكثر من 93 مدنیا وإصابة 284 آخرين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان ان واشنطن تعارض الضربات الإيرانية الصاروخية في إقليم كردستان العراق.



وكان حرس الثورة الاسلامية أعلن فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات ارهابية في سوريا والعراق بعدد من الصواريخ الباليستية.



وفي بيانه الاول اعلن حرس الثورة الاسلامية ان مقرات للتجسس وتجمعات للجماعات الارهابية المناوئة لايران في "انحاء من المنطقة" استهدفت منذ منتصف هذه الليلة بالصواريخ الباليستية لحرس الثورة وتم تدميرها، وان التفاصيل ستعلن لاحقا.



وفي البيان الثاني الصادر عن حرس الثورة الاسلامية جاء بأنه ردا على جريمتي كرمان وراسك اللتين استهدفتا الشعب الايراني تم تحديد اماكن تجمع قادة وعناصر رئيسيين للارهابيين الضالعين في العمليتين الارهابيتين الاخيرتين، وخاصة تنظيم داعش، في الاراضي المحتلة في سوريا وتم تدميرها باطلاق عدة صواريخ باليستية.



اما البيان الثالث الذي اصدره حرس الثورة الاسلامية لاحقا فقد اوضح بأن مقرا لجهاز الموساد الصهيوني تم تدميره بالصواريخ الباليستية في اقليم كردستان العراق.



وجاء في البيان "ردا على الشرور الصهيوني الاخير في استشهاد قادة من حرس الثورة الاسلامية ومحور المقاومة، تم استهداف وتدمير احد المقرات الرئيسية للموساد الصهيوني في اقليم كردستان العراق والذي كان مركزا للعمليات التجسسية والتخطيط للعمليات الارهابية بالمنطقة وداخل ايران على وجه الخصوص، وذلك بعد اشراف استخباري دقيق على مقرات وتحركات الكيان الصهيوني بالمنطقة.



وأكد البيان بأن العمليات الهجومية لحرس الثورة الاسلامية ستتواصل حتى الثأر لآخر قطرة دم للشهداء.



واوضحت مصادر محلية في مدينة إدلب السورية، أن صواريخ حرس الثورة الاسلامية قصفت مواقع تابعة لجماعتي تحرير الشام والحزب التركستاني الإرهابيين في منطقة جبل السماق بإدلب ، منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.



و تجدر الإشارة إلى أن تدريب الإرهابيين المعروفين باسم "داعش خوراسان" يتم في هذه المنطقة وبعد ذلك يتم نقلهم إلى أفغانستان من قبل أمريكا لدخول إيران للقيام بأنشطة إرهابية.