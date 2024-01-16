كتائب القسام تعلن قتل 5 جنود صهاينة من مسافة صفر

وجاء في البيان: "مجاهدو القسام يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر ويجهزون على 5 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".



وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام"، مقتل اثنين من الرهائن الصهاينة الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك جراء قصف صهيوني على قطاع غزة.



وعير فيديو نشرته الاثنين، ظهرت أسيرة تتحدث عن رجلين كانا محتجزين معها قتلا في قصف صهيوني على القطاع.



وأكدت الكتائب في بيان "مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة".