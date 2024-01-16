استهداف سفينة في البحر الأحمر كانت تتجه الى الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘

واضاف المصدر أن الاستهداف جاء بعد رفض السفينة التحذيرات التي وجهت إليها، بحسب تصريحات له اوردتها قناة "الجزيرة".



وافادت القيادة الوسطى الأمريكية ان اليمنيين أطلقوا صاروخا باليستيا وأصابوا سفينة حاويات أمريكية ترفع علم جزر مارشال.



من جهتها افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة ‫بصاروخ من الأعلى قرب عدن باليمن.



وكان كبير مفاوضي حركة أنصار الله محمد عبد السلام أكد أن السفن في البحر الأحمر آمنة باستثناء الإسرائيلية أو المتجهة للكيان الاسرائيلي.



يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من عدوان اميركي بريطاني على مواقع في اليمن قالوا ان هدفها هو منع اليمنيين من استهداف السفن.