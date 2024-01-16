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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 ساعة 10:32

حماس: عملية ‘‘رعنانا‘‘ الفدائية رد طبيعي على مجازر الاحتلال

حماس: عملية ‘‘رعنانا‘‘ الفدائية رد طبيعي على مجازر الاحتلال
وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه اليوم الاثنين: “إن أبطال شعبنا ومقاوميه المنتفضين من رفح حتى جنين سيواصلون الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في مواجهة العدو النازي المجرم”.

وأضافت الحركة أن “دماء الأطفال والمدنيين العزّل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة والقطاع ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين الذين لن يكون لهم أمن ولا أمان في أرضنا المحتلة”.

وطالبت “حماس” عموم الشباب الثائر في عموم الضفة والقدس، بالنفير في وجه الاحتلال، داعية إياهم إلى “تصعيد النضال والثورة حتى دحر الاحتلال النازي وتحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله”، حسب تصريح الحركة.
مصدر : وكالات
رقم : 1109399
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