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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 ساعة 10:57

إعلام ‘‘إسرائيلي‘‘: إنها المرة الأولى التي تطلق فيها إيران صواريخ عملياتية

إعلام ‘‘إسرائيلي‘‘: إنها المرة الأولى التي تطلق فيها إيران صواريخ عملياتية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران أمس نحو شمال غربي سوريا قطعت مسافة 1230 كلم.

وأكد الإعلام الإسرائيلي أن إيران تطلق للمرة الأولى صاروخاً عملياتياً إلى هذه المسافة. 

يأتي ذلك بعدما أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أمس، استهدافه تجمعات لإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نُفِّذت في إيران مؤخراً، ومقراً للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان رداً على اغتيال قادة حرس الثورة ومحور المقاومة.

تجدر الإشارة إلى أنّ تفجيرين إرهابيين وقعا في محافظة كرمان الإيرانية جنوبي شرقي البلاد على الطريق المؤدية إلى مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني في الثالث من كانون ثاني. ونجم التفجيران عن عبوتين مفخختين، وأديا إلى ارتقاء 84 شهيداً وإصابة العشرات.

وتمكّنت السلطات الإيرانية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيَّين اللذين نفّذا تفجيرَي كرمان، وهو بازيروف بوزروف إسراييلي (24 عاماً)، ويحمل الجنسية الطاجيكية، ويحمل اسماً مستعاراً هو عبد الله الطاجيكي، وهو منتمٍ إلى تنظیم "داعش" الإرهابي.

واعتقلت قوات الأمن الإيرانية 9 عناصر من المشاركين في التخطيط للعملية الإرهابية وتنفيذها.

وقبل الاعتداءين الإرهابيين في إيران، وتحديداً في 25 كانون الأول الماضي، استُشهد القائد البارز في حرس الثورة، رضي موسوي، من جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق.

وبعيد عملية الاغتيال، توعّدت طهران الاحتلال الإسرائيلي بأنّ عملية الاغتيال لن تبقى من دون رد.
مصدر : وكالات
رقم : 1109406
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