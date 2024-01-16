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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 ساعة 11:28

طهران ترد على تصريحات رئيس وزراء أستراليا الاستفزازية

طهران ترد على تصريحات رئيس وزراء أستراليا الاستفزازية
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، ردا على سؤال الصحفيين بشأن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء أستراليا حول إيران، أن مثل هذه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير عادلة ولا أساس لها من الصحة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الحكومة الأسترالية تدرك جيدا دور إيران ومكانتها المهمة في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، ومكافحة الظاهرة الشريرة والخطيرة المتمثلة في إرهاب داعش والجماعات المتطرفة في المنطقة بشكل فعال، وضمان توفير أمن الطاقة في أحد أهم الممرات المائية الدولية والعالم.

وأضاف كنعاني، للأسف، رؤية حقائق المنطقة بشكل آخر وبدعم أحادي وعدم جدية في وقف قتل الأبرياء في غزة على يد ااكيان الصهيوني، فضلا عن دعم الإجراءات الأمريكية والبريطانية الطائشة في الهجوم العسكري على اليمن وانتهاك واضح لسيادة ووحدة أراضي هذا البلد، وبعد التجربة المريرة لدعم التحالف الأمريكي في العراق وأفغانستان، خطت كانبيرا مرة أخرى في الاتجاه الخاطئ وتقوم بدعم الممارسات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أننا يجب أن نقدر الرأي العام الأسترالي المستيقظ والمطالب بالعدالة، والذي طالب، من خلال دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، بوضع حد لهجمات الكيان الصهيوني ضد البنية التحتية المدنية والنساء والأطفال الفلسطينيين. كما نطلب من المسؤولين الأستراليين، بألا يعيق البعد الجغرافي، بصيرتهم السياسية في فهم الحقائق السياسية والأمنية للمنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1109411
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