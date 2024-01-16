قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتصيب وتعتقل فلسطينيين

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني قولها، بإصابة مواطن بشظايا الرصاص الحي في القدم من مخيم عسكر الجديد ،وآخر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب عند شارع جبل جرزيم، وتم نقلهما إلى المستشفى.



وكانت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مخيم عسكر الجديد فجرا وشرعت باطلاق الرصاص الحي.



كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شارع جبل جرزيم وداهمت أحد المنازل هناك، وقامت بالتحقيق مع سكانه، كما اقتحمت منطقة شارع المدارس في المدينة وحي رأس العين، وشارع كشيكة، وداهمت أحد المنازل فيه، وفتشته واعتقلت الأسير المحرر حامد العامودي.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ودارت مواجهات هناك، ولم يبلغ عن إصابات.