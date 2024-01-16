ماذا قال الإعلام العبري عن عملية قصف حرس الثورة مواقع ارهابيين بسوريا؟

وقالت وسائل إعلام عبرية بأن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران أمس نحو شمال غربي سوريا قطعت مسافة 1230 كلم.



وأكد الإعلام العبري أن إيران تطلق للمرة الأولى صاروخاً عملياتياً إلى هذه المسافة.



يأتي ذلك بعدما أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، فجر الثلاثاء، استهدافه تجمعات لإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نُفِذت في إيران مؤخراً، ومقراً للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان رداً على اغتيال قادة حرس الثورة ومحور المقاومة.



تجدر الإشارة إلى أن تفجيرين إرهابيين وقعا في محافظة كرمان الإيرانية جنوبي شرقي البلاد على الطريق المؤدية إلى مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني في الثالث من كانون ثاني/يناير. وأدى التفجيران إلى ارتقاء 84 شهيداً وإصابة اكثر من 200 شخص.



واعتقلت قوات الأمن الإيرانية 9 عناصر من المشاركين في التخطيط للعملية الإرهابية وتنفيذها.



وقبل الاعتداءين الإرهابيين في إيران، وتحديداً في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، استُشهد القائد البارز في حرس الثورة، رضي موسوي، من جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق.



وبعيد عملية الاغتيال، توعدت طهران الاحتلال الإسرائيلي بأن عملية الاغتيال لن تبقى من دون رد.