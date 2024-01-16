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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 ساعة 13:50

حرس الثورة يكشف تفاصيل دك مقرات داعش بإدلب والموساد بأربيل بـ15صاروخا

حرس الثورة يكشف تفاصيل دك مقرات داعش بإدلب والموساد بأربيل بـ15صاروخا
واشار العميد علي حاجي زاده ان العملية الصاروخية انطلقت بنجاح عند الساعة 12 منتصف الليل، قائلا: قصفنا المقر الصهيوني في أربيل بالعراق ومقرات الجماعات التكفيرية في إدلب بسوريا بـ 15 صاروخا باليستيا.

موضحا: قصفنا المقر الصهيوني في أربيل بالعراق بـ 11 صاروخا باليستيا (4 صواريخ من كرمانشاه غرب البلاد و7 صواريخ من أذربيجان الغربية شمال غرب ايران)، واستهدفنا بنجاح عبر 4 صواريخ باليستية مقرات الجماعات التكفيرية في إدلب بسوريا.

واضاف قائد قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية: تم إطلاق 4 من صواريخ "خيبر شكن" بنجاح من جنوب خوزستان باتجاه المجموعات التكفيرية في إدلب.

وكان حرس الثورة الاسلامية أعلن صباح اليوم الثلاثاء، انه رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في مدن ايرانية، والتي أدت إلى استشهاد مجموعة من المدنيين الأعزاء في كرمان وراسك؛ تم تحديد أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المسؤولة عن العمليات الإرهابية الأخيرة؛ وخاصة داعش في الأراضي المحتلة في سوريا وتدميرها بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية.

وأكد أنه سيضرب الجماعات الإرهابية الحاقدة أينما كانت وسيعاقبهم على أفعالهم المشينة. وسيتم الإعلان عن الأهداف المدمرة الأخرى.

وفي بيان آخر قال الحرس الثوري، رداً على تحركات الكيان الصهيوني العدوانية الأخيرة والتي أدت إلى استشهاد قادة في الحرس الثوري ومحور المقاومة، قام الحرس الثوري بتدمير مقرات التجسس الرئيسية للكيان الصهيوني (الموساد) في إقليم كردستان العراق بالصواريخ الباليستية.

وأضاف، كان هذا المقر مركزاً لتوسيع عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في بلدنا العزيز.

وأكد أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري ستستمر حتى الانتقام لآخر قطرة من دماء الشهداء.
مصدر : وكالات
رقم : 1109456
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