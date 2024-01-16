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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 ساعة 13:53

الصليب الأحمر: الأعمال العدائية بغزة تسببت في قتل عشرات الآلاف

الصليب الأحمر: الأعمال العدائية بغزة تسببت في قتل عشرات الآلاف
جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة الدولية على حسابها عبر منصة “إكس”.

وأوضح البيان أن “الأعمال العدائية المكثفة على مدار 100 يوم، في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان حول العالم (غزة)، تؤدي إلى قتل عشرات الآلاف، وإحداث تدمير بشكل لم يسبق له مثيل”.

وأكدت اللجنة الدولية أنه “في غزة، رجال ونساء وأطفال وشيوخ يدخلون عام 2024 محاطين بالركام واليأس”.

وأضاف البيان: “لقد تيتم عدد لا يُحصى من الأطفال، فقدوا مدارسهم التي يتعلمون ويلعبون فيها، ولا طعام كاف لهم، ولا مياه شرب أو رعاية طبية، ولا كهرباء لإضاءة عتمة لياليهم”.

وأشار إلى أن “أعداداً لا حصر لها من الأُسر فقدت منازلها، ولم يعُد لها مكان للعودة إليه، حيث يقضي آلاف الأشخاص في غزة والضفة الغربية أيامًا وليالي يتساءلون عن مصير أحبائهم الذين فُقدوا وعن أماكن تواجدهم”.

وطالب الصليب الأحمر ببذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، والعاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، واستعادة الخدمات المنقذة للحياة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 24 ألفا و100 قتيل و60 ألفا و832 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1109458
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