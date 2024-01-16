جيش العدو يعترف: مصرع ضابط برتبة رائد في معارك جنوب غزة

وأقر جيش العدو، أمس الاثنين، بإصابة عدد من ضباطه وجنوده في معارك قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية خلال الساعات 24 سابقة.



كما اعترفت قوات العدو، فجر الأحد، بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



من جهتها أعلنت، كتائب القسام، مساء أمس، أن المجاهدين أغاروا من أحد الأنفاق شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من المسافة صفر، وتمكنوا من القضاء على 5 جنود.



كذلك أكدت استهداف قوة راجلة أخرى بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس، كما فجر مجاهدو القسام عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب عين أحد الأنفاق.



وقصفت القسام أيضاً تجمعين لآليات وجنود العدو بمدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، كما استهدفت جرافة صهيونية بقذيفة الياسين 105.



وارتفعت حصيلة قتلى جيش العدو إلى 524 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما تعترف به قوات العدو، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.