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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 ساعة 15:10

البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا

البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
وجاء في البيان : قامت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، منتصف ليل (الثلاثاء) بتنفيذ عملية صاروخية بنجاح كامل ضد مقر تجسس للموساد في إقليم كردستان العراق ومكان تجمع القادة والعناصر الرئيسية المسؤولة عن الأعمال الإرهابية في البلاد، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف، تم خلال هذه العملية إصابة الأهداف وتدميرها بشكل دقيق بـ 24 صاروخا باليستيا من مختلف الانواع على النحو التالي:

إطلاق 4 صواريخ "خيبر شكن" من خوزستان على مقر تنظيم داعش التكفيري في منطقة إدلب السورية.

إطلاق 4 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق.

كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة.

واضاف البيان: نؤكد لشعب إيران الإسلامية مرة أخرى أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري ستستمر حتى الانتقام لآخر قطرة دم من دماء شهداء وطننا العزيز.
رقم : 1109473
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