ايران.. القضاء على 18 عصابة تهريب مخدرات في حدود سيستان وبلوشستان

وأكد كودرزي أن معظم المخدرات تم ضبطها في هذه المحافظة التي تقف في الخط الامامي في جبهة مكافحة هذه المادة الفتاكة، وشدد أن المخدرات تدخل ايران الاسلامية من الدول الجارة.



وتابع قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي البلد الوحيد الذي يخوض حربا لاهوادة فيها ضد المخدرات، حيث أن العالم رهين الجهود القيمة التي تبذلها ايران وسجلت أكثر عدد من المواجهات ضد المهربين المسلحين للمخدرات في البر والبحر.



ودعا المسؤول الايراني الدول الجارة لايران الاسلامية الى عدم السماح لبقاء المجموعات المسلحة التي تقتل المدنيين العزل، مشددا على أن المجموعات الاجرامية ستواصل أعمالها الشريرة مالم يتم التصدي لها بحزم وقوة.



وأكد " كودرزي " أن حرس الحدود الغيارى لديهم حد لصبرهم، وإذا انتهى هذا الصبر، فسوف يتخذون بالتأكيد إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة وسيثأرون لدماء الشهداء المظلومين والأبرياء في كرمان وراسك وغيرها.



وأضاف قائلا: لقد تم تزويد حرس الحدود الذين يسهرون على راحة المواطنين بأنواع المسيرات وأجهزة الرصد والناظور المتطورة والأسلحة الدقيقة، كي لايجرؤ أحد التسلل الى داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.