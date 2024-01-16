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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 ساعة 15:42

عبداللهيان يبحث مع غوتيريش تطورات غزة والبحر الأحمر

عبداللهيان يبحث مع غوتيريش تطورات غزة والبحر الأحمر
وتبادل أميرعبداللهيان مع الأمين العام للأمم المتحدة، وجهات النظر حول ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر.

وثمن أميرعبداللهيان جهود ومواقف غوتيريش بشأن ضرورة وقف قتل المواطنين في غزة، وأكد مرة أخرى على ضرورة وقف هجمات الكيان الصهيوني على غزة.

وأعرب وزیر الخارجیة الإیراني عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المعقد والمؤلم في غزة، معلناً عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، وأكد مرة أخرى على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للحفاظ على سلامة الشحن والملاحة، وأوضح أن هدف اليمن هو إيقاف السفن المتجهة إلى الأراضي المحتلة، لوقف الجريمة والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد مواطني غزة.

واعتبر التصرفات غير القانونية التي قامت بها أميركا وبريطانيا بمهاجمة اليمن خطأ استراتيجيا سيؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

بدوره أدان الأمين العام للأمم المتحدة، في هذه المباحثات الهاتفية مرة أخرى الحرب في غزة وأكد على ضرورة وقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، وأعرب عن قلقه إزاء انتشار الصراعات في المنطقة، واعتبر جهود الأمم المتحدة تركز على وقف الحرب وتقليل معاناة شعوب المنطقة.

وأعلن معارضته لاستخدام القوة وضرورة اهتمام كافة الأطراف بميثاق الأمم المتحدة والابتعاد عن الحرب، واعتبر دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة يحظى بالأهمية.
رقم : 1109478
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