الحرس الثوري يثأر لشهداء كرمان وراسك

وقدم العميد حاجي زاده، تقريرا عن هذه العملية في محادثة هاتفية مع اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة.



واشار العميد علي حاجي زاده ان العملية الصاروخية انطلقت بنجاح عند الساعة 12 منتصف الليل، قائلا: قصفنا المقر الصهيوني في أربيل بالعراق ومقرات الجماعات التكفيرية في إدلب بسوريا بـ 15 صاروخا باليستيا.



موضحا: قصفنا المقر الصهيوني في أربيل بالعراق بـ 11 صاروخا باليستيا (4 صواريخ من كرمانشاه غرب البلاد و7 صواريخ من أذربيجان الغربية شمال غرب ايران)، واستهدفنا بنجاح عبر 4 صواريخ باليستية مقرات الجماعات التكفيرية في إدلب بسوريا.



واضاف قائد قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية: تم إطلاق 4 من صواريخ "خيبر شكن" بنجاح من جنوب خوزستان باتجاه المجموعات التكفيرية في إدلب.



وأكد حرس الثورة الاسلامية في 3 بيانات لدى اشارته الى هذه العمليات، أن عدة صواريخ باليستية أطلقت على مقار تجمع القادة والعناصر الرئيسية للعمليات الارهابية الأخيرة وخاصة داعش في الأراضي السورية المحتلة ومقر التجسس الصهيوني الموساد في اربيل الذي تم تدميره في هذه العمليات.



وبحسب وكالة انباء "فارس" الايرانية "كان مقر الموساد في اربيل الذي يقع على بعد ۱۵ کیلومترا خارج المدينة وتم بناؤه وكأنه منزل سياحي (فيلا) للتمويه في حين لم يتم بناء منازل قريبة منه، يعتبر ثالث مقر محصن للموساد في المنطقة وهو مبني على شكل طبقتين من الخرسانة ويضم جهاز رادار وأجهزة التنصت".



واضافت الوكالة :"قد هلك في العمليات التي نفذت ضد مقر الموساد 4 من كبار المسؤولين في هذا الجهاز الصهيوني، الذين كانوا تحت السيطرة الاستخبارية الكاملة من قبل الامن الايراني".



واشارت وكالة فارس ان "الهجوم الصاروخي الذي نفذته الجمهورية الاسلامية الايرانية على مواقع الارهابيين في ادلب السورية ادى الى مقتل عدد من كبار قادة عصابة داعش الارهابية.



هذا وأكدت مصادر إعلامية بأن رجل أعمال كردي يدعى "بيشرو دزيي" لقي مصرعه، جراء استهداف حرس الثورة الاسلامية مقرات تجسس للكيان الصهيوني في اربیل، بالصواريخ.



فيما كشفت موقع نور نيوز الإيراني، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن بيشرو دزیی يعتبر مسؤولاً عن تصدير النفط من كردستان العراق إلى الكيان الصهیوني.



وكان دزيي على علاقة وثيقة بالموساد وكان أيضًا مالكًا لمجموعة شركات Empire التي كانت تنشط في مجال تجارة النفط، و قد أنشئ هذا المجمع عام 2003 بعد أحداث العراق وكان يعمل في إنتاج النفط.



ووفقاً لمصادر موثوقة، كان لدى مجموعة SB Falcon أيضًا جيش خاص صغير يضم أفرادًا عسكريين أمريكيين سابقين.