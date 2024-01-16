إحتياطيات إيران من النفط والغاز مستمرة إلى 100 سنة قادمة

وأضاف محسن خجسته مهر في ندوة تعريف الفرص الاستثمارية في توفير خدمات منصات الحفر اليوم الثلاثاء، أن إيران غنية بالموارد الطبيعية الجوفية ويتعين تحديد الأهداف البعيدة الأمد للإفادة منها.



وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية أن: إحتياطي النفط الخام والغاز الطبيعي في إيران يعادل 340 مليار برميل نفط، بجانب احتياطيات غير تقليدية، حيث أننا و وفق دراسات أولية نعمل على تهيئة الظروف لإضافة مكامن النفط والغاز الصخري والهيدروكربونات الغازية للاحتياطي العام للبلاد.



من جهة ثانية أكد خجسته مهر أن صناعة النفط والغاز تشكل القطاع الرئيسي للاقتصاد الإيراني، حيث استحوذت على نسبة 19.7 بالمئة من النمو الاقتصادي بالربع الأول و و25.6 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس/آذار حتى 22 يونيو/حزيران، والربع الثاني فترة 23 يونيو/حزيران حتى 22 سبتمبر/أيلول 2023).