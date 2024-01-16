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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 ساعة 20:03

اليمن يؤكد حضوره في البحر الأحمر

اليمن يؤكد حضوره في البحر الأحمر
وفي هذا الصدد أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، أنّ صاروخاً أصاب سفينة شحن ترفع علم مالطا، أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر. وأشارت الوكالة إلى أنّ السفينة أصيبت على مسافة 76 ميلاً بحرياً إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

في هذه الأثناء كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، أن "السفينة المستهدفة في البحر الأحمر كانت تبحر من فيتنام إلى إسرائيل".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، أكد أنّ اليمن يفرض، اليوم، "قواعد الاشتباك، ويمنع مرور السفن الأميركية والإسرائيلية"، وأنّ "القوات المسلحة اليمنية تطوّر قدراتها الصاروخية، وستكون هناك مفاجآت قريباً".

واعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة كانت متوجهة إلى موانئ الاحتلال بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة.

واوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية: نفذت قواتنا البحرية عملية استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة،وتم استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة.

واشار العميد سريع ان عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية .

واكد متحدث القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة واتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار التضامن العملي مع فلسطين.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أقرّت بإصابة سفينة الحاويات "M/V Gibraltar Eagle" التي تملكها وتديرها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية "أطلقت صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن" في اتجاهها.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ اليمن "جزء من الأمن الإقليمي"، وأنّ "صنعاء أكدت لإيران حرصها على أمن الملاحة البحرية في المنطقة ومواصلتها عملياتها ضد كيان الاحتلال ما دام مستمراً في العدوان على غزة". 

 
رقم : 1109523
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