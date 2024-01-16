كاظمي قمي: أميركا تواصل مساعيها لزعزعة الامن في أفغانستان

وأضاف كاظمي قمي، على هامش زيارته إلى باكستان، بأن أهداف أميركا لا تزال قائمة، لكنهم غيروا استراتيجياتهم العملياتية، وظنوا في ذلك الوقت أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم غير المشروعة بالنزعة العسكرية والهجمات العسكرية، لكنهم بعد فشلهم في هذا المسار لجأوا إلى أساليب أخرى.



وشدد المبعوث الإيراني إلى أفغانستان، على أن عدم الاستقرار وانعدام الأمن في أفغانستان لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لأميركا، لأنه وفقا للأميركيين يمكن أن تكون أفغانستان مكانا للمواجهة مع منافسي ومعارضي أميركا، وهم الصين وإيران وروسيا.



وأضاف بأن ظاهرة الإرهاب ومن ضمنها تنظيم داعش، وأحد فروعه باسم داعش خراسان هي إحدى الاستراتيجيات الأميركية التي تتبعها من أجل جعل أفغانستان غير آمنة.



و تابع قائلا: يتعين على الدول المجاورة أن تكون مستعدة وحذرة حتى تتمكن من بناء تعاون شامل مع أفغانستان، بما في ذلك التعاون فيما يخص القضايا الأمنية.