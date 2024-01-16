خاجي: الدول التي تدعو للتهدئة ماضية في تسليح الكيان الصهيوني

وجاءت تصريحات خاجي هذه، خلال مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء عبر الفيديو، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون اليمن هانس غروندبرغ؛ حيث استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية، كما تطلعا بأن يفضي التقدم الحاصل في ملف السلام اليمني إلى النتيجة النهائية.



إلى ذلك طالب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، بوقف فوري لجرائم الحرب والتطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني في قطاع غزة اليوم؛ لافتا أن عامة القضايا الإقليمية والدولية باتت متأثرة بالقضية الفلسطينية.



كما أعرب خاجي عن ارتياحه لقاء التقدم الحاصل في سير مفاوضات السلام داخل اليمن، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتقديم العون في سياق الدفع بهذه المفاوضات نحو الأمام.