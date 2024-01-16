إستهداف مقر تنظيم 'جيش العدل' الإرهابي في باكستان

وأعلن عن استهداف منطقة تسمى الجبل الأخضر في مقاطعة بلوشستان الباكستانية، حيث يقع أحد أكبر مقرات جماعة ما يسمى "جيش العدل" الإرهابي.



وتعرض المقران للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتم تدميرهما.