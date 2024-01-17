مزاعم ساليفان: السلام بين ‘‘إسرائيل‘‘ والفلسطينيين قد يكون قريبا

وزعمساليفان خلال منتدى دافوس الاقتصادي، يوم الثلاثاء، إن "هذا الأمر لا يعتبر غير عملي... وهناك الأجزاء التي يجب وضعها معا لتحقيق هذه النتيجة، وهذا لن يستغرق سنوات، بل في موعد قريب، وإذا اتحدنا جميعنا واتخذنا قرارات حكيمة وشجاعة لاختيار هذا النهج".



وأضاف ساليفان أن هناك جهودا لتفعيل تكامل كيان الاحتلال مع المنطقة، ما يعتبر أداة للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة، حسب قوله.



وفي معرض حديثه عن سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط، قال ساليفان: "قررنا أن النهج الأفضل هو العمل من أجل تحقيق صفقة شاملة، تضم التطبيع بين إسرائيل والدول العربية الرئيسية مع تقدم ملموس وأفق سياسي للشعب الفلسطيني".