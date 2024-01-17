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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 09:35

بايدن وشولتس يناقشان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط

بايدن وشولتس يناقشان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط
ونقلت وكالة تاس التصريح عن البيت الأبيض مشيرة إلى أنه لم يتم إخبار الصحفيين بجميع تفاصيل المحادثة بين بايدن وشولتس، وأن البيت الأبيض وعد بنشرها قريبا.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" في وقت سابق، أن المستشار الألماني أولاف شولتس منزعج من تراجع وتيرة الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن شولتس قوله: "الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا ضئيل للغاية. لذلك أدعو حلفاءنا في الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف دعمهم لكييف".

ووفقا للصحيفة بدأ شولتس بالضغط على الاتحاد الأوروربي وحلفائه بتقديم مخططات جديدة للمساعدات الأوكرانية، وسط إحباطه من تكبد ألمانيا الحصة الأكبر من العبء المالي لأوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1109625
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