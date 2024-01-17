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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 09:52

إيرواني: ايران نفذت عمليات مكافحة الإرهاب مع الالتزام الكامل بالتعهدات الدولية

إيرواني: ايران نفذت عمليات مكافحة الإرهاب مع الالتزام الكامل بالتعهدات الدولية
كتب السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، رسالة الى مجلس الأمن الدولي عقب الهجوم الصاروخي على مواقع الإرهابيين في سوريا والعراق.

وجاء في الرسالة :باعتبارها إحدى الضحايا الرئيسيين للإرهاب، وتنفيذاً لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية بعمليات مكافحة الإرهاب، وتشمل هذه العمليات هجمات استهدفت قواعد ومنشآت الجماعات الإرهابية المتمركزة في سوريا والعراق.

واضافت الرسالة: في الساعات الأولى من يوم 16 كانون الثاني/يناير 2024، تم تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب بالتزامن مع إطلاق عدة صواريخ باليستية، وتحديداً على منشآت داعش وهيئة تحرير الشام، وهما تنظيمان إرهابيان معروفان، في إدلب. والمنطقة المحتلة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مركز تجسس تستخدمه الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في أربيل بإقليم كردستان العراق، وقد تم استخدام هذا المركز كقاعدة للعمليات الاستخباراتية والتخريبية في إيران.

وجاء في رسالة مندوب إيران: تم تنفيذ عمليات إيران لمكافحة الإرهاب ردًا على الهجمات الإرهابية المفجعة الأخيرة في كرمان، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 مدني بريء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عدد آخر، واعلنت مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش مسؤوليتها، ولحسن الحظ فأن الهجمات الإرهابية المشؤومة في كرمان أدانها أعضاء مجلس الأمن الدولي بقوة وبالاجماع.

وجاء في هذه الرسالة: أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الايرانية ضرورية ومتناسبة مع الاستهداف الدقيق لقواعد الجماعات الإرهابية والامتثال الكامل لالتزامات إيران الدولية، وخاصة القوانين الإنسانية الدولية.

وأشار إيرواني إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤكد مرة أخرى التزامها الراسخ بالاحترام الكامل للسيادة الوطنية والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية لجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، موضحا أن الجمهورية الإسلامية الايرانية باعتبارها واحدة الدول الاعضاء المسؤولة في منظمة الأمم المتحدة، تؤكد تمسكها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واضاف ايرواني: تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حقوقها الأصيلة التي يعترف بها القانون الدولي في حماية سيادتها وأمنها القومي ومواطنيها ضد أي تهديد أو هجوم، ويظهر هذا الالتزام تصميم إيران على حماية مصالحها والحفاظ على السلام والأمن داخل حدودها.
مصدر : وكالات
رقم : 1109632
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