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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 10:32

الاحتلال يعترف بإصابة 26 جنديا خلال 24 ساعة بنيران المقاومة في غزة

الاحتلال يعترف بإصابة 26 جنديا خلال 24 ساعة بنيران المقاومة في غزة
وأشارت معطيات لجيش الاحتلال نشرها على موقعه الرسمي، إن عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 2567.

ووفقا للمعطيات، فإن “389 جنديا أصيبوا بجروح خطيرة، و675 بجروح متوسطة، و1503 بجروح طفيفة”.

ومن بين المصابين، “1135 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة”، بعد تسجيل إصابة 22 جنديا بالمعارك البرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أن “417 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 42 بحالة خطيرة، و254 متوسطة، و121 طفيفة”، وفقا لمعطيات جيش الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من الثلاثاء، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 524، بينهم 190 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في الـ27 من الشهر ذاته.
مصدر : وكالات
رقم : 1109644
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