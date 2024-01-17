طلاب ومدارس غزة بمرمى القصف ‘‘الإسرائيلي‘‘.. آلاف الشهداء ودمار كبير

وأضافت الوزارة في بيان، أن "4368 طالبًا استُشهدوا و8101 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة".



وذكرت أن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4327 شهيدًا و7819 جريحًا، فيما استُشهد في الضفة 41 طالبًا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 (من قبل قوات الاحتلال)".



وأردفت الوزارة أن "231 معلمًا وإداريًا استُشهدوا، وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح واعتُقل أكثر من 71 في الضفة".



وتابعت: "281 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير 7 منها بالكامل، وتضرر 83 بأضرار بالغة، و اقتحام وتخريب 42 مدرسة في الضفة".



وأكدت الوزارة أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة.



وأشارت إلى أن 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الدوام المدرسي للفصل الثاني الذي انطلق في الضفة يوم أمس الإثنين سيكون وجاهيًا باستثناء 55 مدرسة تداوم إلكترونيًا لوجودها في مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستوطنين.



وإلى جانب المدارس، تستهدف القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر المستشفيات والمساكن وأماكن العبادة، وغيرها من مراكز التجمعات المدنية.