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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 10:49

عمليات كتائب القسام في اليوم الـ 102 لطوفان الأقصى

عمليات كتائب القسام في اليوم الـ 102 لطوفان الأقصى
وتمكن مجاهدو كتائب القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة “درون” صهيونية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

ودكت كتائب القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي بلاغ عسكري قالت كتائب القسام: بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك.. أكدوا استهداف آلية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” والاشتباك مع قوة راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية غرب تل الهوا بمدينة غزة ويوقعونها بين قتيل وجريح.

كما أكدت في بلاغ آخر أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي وقت مبكر أعلنت كتائب القسام قصف مغتصبة “نتيفوت” برشقة صاروخية كبيرة.

وأقر الاحتلال بسقوط 50 صاروخًا على المستوطنة، في وقت استهدفت الصواريخ 16 مستوطنة في غلاف غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خانيونس.
مصدر : وكالات
رقم : 1109651
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