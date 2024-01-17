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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 11:13

القوات الصهيونية تشن حملة اعتقالات واسعة من الضفة الغربية

القوات الصهيونية تشن حملة اعتقالات واسعة من الضفة الغربية
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت حي البالوع برام الله واعتقلت المعلمة بدرية أحمد من منزلها، كما اعتقلت السيدة أم سامر طبنجة من بلدة قطنة شمال غرب القدس.

واقتحمت قوات العدو حي كفر سابا من مدخل قلقيلية الجنوبي، وأغلق بآلياته الطرق والمفترقات المؤدية إلى الحي، فيما داهم جنود العدو منازل عدد من المواطنين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة.

كما شن جيش العدو حملة اعتقالات في صفوف العمال الغزيين في عدة أحياء من مدينة قلقيلية، دون التمكن من معرفة عددهم.

واقتحمت قوات العدو بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز، بينما أقامت تلك القوات حاجزا عسكريا على مدخل النبي الياس.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات العدو شابا من منزله، وداهمت منازل الأسيرين أحمد ومحمود زيدات، منفذا عملية رعنانا باقتحام بلدة نعيم شرق الخليل، وأخذت قياسات المنزل، واعتدت بالضرب على شاب خلال الاقتحام.

وداهم العدو بلدة يطا جنوب الخليل وشرع بتفتيش منازل وتخريب محتوياتها.

وداهمت قوات العدو مدينة طولكرم شمالا واعتقلت ثلاثة مواطنين، كما اعتقلت شابا بعد إصابته، واخر باقتحام مخيم عين السلطان في أريحا.

وداهم العدو قرية عين يبرود شرق رام الله واعتقل شاب من منزل عائلته، وخلال ساعات الصباح داهمت قوات العدو مدينةرام الله وحي المصايف.
مصدر : وكالات
رقم : 1109663
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