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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 11:19

وزير الدفاع الإيراني: نقصف كل من يهددنا

وزير الدفاع الإيراني: نقصف كل من يهددنا
وقال العميد آشتياني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة الإيرانية "الإرهابيون سيواجهون رد إيران القاسي من أي منطقة يهددونا بها، ولا نقبل أي أعمال مستفزة على حدود إيران، وليس لدينا أي قيود في الرد".
وأوضح "نحن ندين الإرهاب في جميع أنحاء العالم وأي عمل ينتهك حقوق الشعب الإيراني، سنرد عليه بالتأكيد وسنرد بقوة ولن نضع أي حدود".
وأكد زير الدفاع الإيراني إن بلاده تحترم حقوق ومصالح ووحدة أراضي جميع الدول، وخاصة جيرانها، وقال "لكننا لن نقبل بأي حال من الأحوال الأذى على حدودنا وسنتعامل معهم بالتأكيد".
وأشار اشتياني أيضاً إلى القوة الصاروخية التي تمتلكها إيران، وقال: نستخدم صواريخنا كلما رأينا ذلك ضرورياً، لدينا جميع أنواع الصواريخ بمدى مختلف تحت 2000 كم، أحدها خيبر شكن".
وقصفت قوات الحرس الثوري الإيراني يوم أمس والليلة الماضية أهدافاً لـ"الموساد" الإسرائيلي في شمال العراق وسوريا وأهدافاً لمسلحي جيش العدل البلوشي الإرهابي داخل الأراضي الباكستانية.
وبشأن روسيا، ذكر وزير الدفاع "روسيا وعدت باحترام وحدة أراضي إيران، ولن نسمح بإيذاء الحدود".
وفي إشارة إلى وعد روسيا باحترام أمن إيران وسيادتها ووحدة أراضيها، قال محمد رضا أشتياني: لدينا علاقة استراتيجية مع روسيا وهم أصروا ووعدوا بالامتثال.
وأضاف: تحدثنا مع وزير الدفاع الروسي حول الاعتبارات التي لدينا في المنطقة والتي يجب احترامها، وخاصة احترام سيادتنا، وأكد الأمر أيضاً.
وقال اشتياني: في مذكرة التفاهم التي سيتابعونها مع وزارة الخارجية، يجب أن تتضمن أن روسيا ستراقب وتتابع بشكل كامل القضايا المتعلقة بأمننا وسيادتنا ووحدة أراضينا.
رقم : 1109666
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