3 شهداء بقصف ‘‘إسرائيلي‘‘ في نابلس.. وكتيبة طولكرم تتصدى بالرصاص

أفاد مصدر صحافي باستشهاد 3 شبان ارتقوا في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على مركبة قرب مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية.



واستشهد في القصف الإسرائيلي على المركبة الشقيقان سيف ويزن النجمي، والشهيد محمد القطاوي، وقوات الاحتلال احتجزت الجثامين برغم احتراق السيارة.



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى السيارة المستهدفة عند مفرق شارع القدس قرب مخيم بلاطة.



وأوقعت كتائب شهداء الأقصى - كتيبة طولكرم - قوات الاحتلال الراجلة في محور المدارس بأكثر من كمين محكم، محققةً إصابات مباشرة.



وأفادت مصادر صحفية ووسائل إعلامٍ فلسطينية بأنّ قوات من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مع الساعات الأولى لفجر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة من مدن ومخيمات الضفة الغربية.



وأضافت المصادر أنّ اشتباكاتٍ اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة في نابلس، وأنّ جرّافات الاحتلال قامت بتجريف بعض الطرق داخل المخيم، تزامناً مع استقدام مزيد من التعزيزاتٍ باتجاهه دعماً للاقتحام.



وأوضحت أنّه تمّ استهداف القوات المُقتحمة بعبواتٍ ناسفة محلية الصنع خلال اقتحامها المخيم، مُشيرةً إلى تحليقٍ مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء مخيم بلاطة، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة جداً مع قوات "جيش" الاحتلال.



واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بورين جنوبي مدينة نابلس، حسبما أفادت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية.



وشمالي الضفة الغربية، نفّذت قوات الاحتلال اقتحاماً لمدينة طولكرم من عدّة محاور، حيث اندلعت اشتباكاتٌ عنيفة بين مقاومين والقوات المُقتحمة في مخيم طولكرم، كما حاصرت القوات مخيم طولكرم، وقامت باقتحام محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ونفّذت عدّة اعتقالات.



واستهدف مقاومون جرّافةً عسكرية إسرائيليو بعبوةٍ شديدة الانفجار في مخيم طولكرم، تزامناً مع اشتباكاتٍ عنيفة مع القوات الإسرائيلية.



وفي قلقيلية، غربي وسط الضفة الغربية، ومع تحليقٍ لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على ارتفاعٍ منخفض، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدّة أحياءٍ في المدينة.



وشرقي وسط الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول لإحدى الإصابات داخل مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، كما أفادت وسائل إعلامٍ محلية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، شمس أبو حصين، بعد إصابته بالرصاص، والشاب، كريم الغرام، خلال اقتحام مخيم عين السلطان بمدينة أريحا



وفي محافظة رام الله والبيرة، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، وقامت بحملة تخريب، كما اقتحمت بلدة عطارة شمالي مدينة رام الله، وبلدتي بيتللو ودير عمار غربي المدينة، وقامت بإطلاق قنابل مضيئة في بلدة دير عمار.



وأجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماً لحي البالوع في مدينة البيرة، حيث اعتقلت المعلمة الفلسطينية، بدرية حمدان، بعد اقتحام منزلها في الحي.



وجنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي الخليل، واعتدت على شابٍ بعد مداهمة أحد المنازل خلال اقتحامٍ كبير للبلدة، لتتعالى دعواتٌ عبر مكبرات الصوت في المساجد للتصدي للاقتحام الإسرائيلي.



وفي بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية أيضاً، قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة تقّوع جنوبي شرقي المدينة، كما اعتقلت الشُبّان، عماد وإياس شاهين، وخالد الصيفي، وعبد الله مزهر، بعد اقتحام منازلهم في مخيم الدهيشة في المدينة.



يُشار إلى أنّ حملات الاقتحامات والاعتقالات والدهم الإسرائيلية في مدن ومخيمات الضفة الغربية متواصلة منذ السابع من تشرين أول الماضي، في عدوانٍ مستمر تزامناً مع مواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزّة، والذي دخل يومه الـ103 على التوالي.



