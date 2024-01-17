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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 12:19

وسط اشتباكات مسلحة.. قوات العدو تقتحم مدينة طولكرم ومخيمها وتجرف شوارعها

وسط اشتباكات مسلحة.. قوات العدو تقتحم مدينة طولكرم ومخيمها وتجرف شوارعها
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة صهيونية كبيرة معززة بعشرات الآليات العسكرية، تُرافقها جرافتان، اقتحمت مدينة طولكرم من ثلاثة محاور؛ الغربية والشمالية والجنوبية.

وأوضحت أنها توغلت في شارع دوار العليمي "المحاكم"، ودوار شويكة، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع نابلس، باتجاه مخيم طولكرم للاجئين، شرقي المدينة.

ونوهت إلى أن آليات وجرافات الاحتلال العسكرية، حاصرت مخيم طولكرم من كافة مداخله، ونشرت قناصتها في البنايات على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به.

وتمركزت آليات العدو على مداخل مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي لمدينة طولكرم، والشهيد "ثابت ثابت" الحكومي القريب من مخيم طولكرم، وفرضت عليها طوقًا عسكريًا، بالإضافة للتواجد قرب مدخل مركز الإسعاف في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، واحتجاز طواقمه، وتفتيش مركبات الإسعاف ومنعها من الحركة.

وأفاد سكان محليون، بأن المقاومة الفلسطينية في مخيم طولكرم اشتبكت مع قوات العدو وفجّرت عبوات ناسفة محلية الصنع في الآليات والجرافات العسكرية، بينما انتشر الجنود في حارة الغانم بالمخيم.

وتُواصل جرافات العدو العسكرية من نوع "D9" تجريف وتدمير شوارع مخيم طولكرم والبنى التحتية فيه، لا سيما في حارة النادي.

وذكرت المصادر، أن عدة طائرات "مسيرة" تابعة للاحتلال تُحلق في سماء مدينة ومخيم طولكرم، تزامنًا مع استمرار العدوان العسكري.
مصدر : وكالات
رقم : 1109671
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