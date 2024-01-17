أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة

وقال حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: "التعاون الكامل من جانب بايدن والبيت الأبيض مع رجال العصابات مثل نتنياهو في إسرائيل هو السبب الجذري لانعدام الأمن في المنطقة".

وقال أيضًا إن إيران تريد من أمريكا "وقف الحرب على غزة"، وشدد على أن أمن البحر الأحمر مهم بالنسبة لإيران.

ورفض الادعاءات حول دعم إيران لجماعة أنصار الله اليمنية التي استهدفت أو أوقفت السفن التابعة للنظام الصهيوني في البحر الأحمر عقب حرب غزة وردا على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني.

وقال أمير عبد اللهيان: اليمنيون لا يتلقون أي أوامر من إيران وأمن البحر الأحمر مهم بالنسبة لإيران، وطهران تريد من أميركا "وقف الحرب في غزة".

وقال "قصف مقرات الإرهابيين في سوريا والعراق يأتي في إطار مكافحة الإرهاب والدفاع المشروع".

