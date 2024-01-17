خلال معارك ومواجهات مع المقاومة...العدو الصهيوني يعترف بمقتل ضابط وجندي

وقال جيش العدو في بيان مقتضب، إن ضابطا وجنديًا قتلا الليلة الماضية في معارك شمال قطاع غزة. منوهًا إلى جندييْن بجراح خطيرة.



وكان المتحدث باسم جيش العدو، قد أعلن أمس الثلاثاء، مقتل جندي في الكتيبة 7155 تشكيل رأس الحربة (55)، في معركة جنوب قطاع غزة، وضابط في الكتيبة 5352 من اللواء (179) وسط القطاع.



واعترف جيش العدو بمقتل 529 من الضباط والجنود منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة، بينهم 194 منذ انطلاق الحرب البرية يوم 27 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، بالإضافة لـ 59 شرطيًا و10 من جهاز الشاباك قتلوا في الأيام الأولى من معركة طوفان الأقصى.