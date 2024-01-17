أمير عبد اللهيان: اليمنيون لا يتلقون الأوامر من إيران

وعلى هامش الاجتماع السنوي الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس سويسرا، وفي مقابلة مع قناة سي إن بي سي، حذر امير عبد اللهيان من أن أمريكا ورئيسها جو بايدن يجب ألا يربطا مصيرهما برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.



وأضاف امير عبد اللهيان أن دعم واشنطن الكامل لتل أبيب هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة.



كما اكد وزير الخارجية على أن أمن البحر الأحمر مهم جدا لإيران لأنها تصدر النفط واذا انفلت الامن في المنطقة فلن يفيدنا ذلك، موضحا بأن طهران تريد من أمريكا وقف الحرب في غزة.



ورفض امير عبد اللهيان الادعاءات بشأن مساعدة ايران لحركة انصار الله في اليمن مؤكدا بأن الشعب اليمني ودول المنطقة الأخرى الذين يدافعون عن الشعب الفلسطيني يتصرفون حسب تجاربهم ومصالحهم ولا يتلقون اوامر من ايران.



واعتبر امير عبد اللهيان أن أي تحرك لزعزعة استقرار المنطقة متجذر في الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.



وعن استهداف مقرات للموساد والارهابيين في العراق وسوريا، اعتبر وزير الخارجية بأن هذا الامر يأتي في إطار مكافحة الإرهاب والدفاع المشروع عن الامن.



وفي هذا السياق ،أكد امير عبد اللهيان على ان ايران لا تساوم احدا بشأن مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها.



وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى سويسرا مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس.



وعلاوة على ذلك ، سيعقد أمير عبداللهيان لقاءات ثنائية مختلفة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول المشاركة في فعاليات اجتماع دافوس بحيث سيتم خلالها مناقشة وتبادل القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي والدولي.



وينعقد الاجتماع السنوي الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "إعادة بناء الثقة" في الفترة من 15 إلى 19 كانون الثاني وبمشاركة رؤساء وممثلي أكثر من 100 دولة في دافوس سويسرا.