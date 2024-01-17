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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 12:46

وزير الداخلية: العلاقات الايرانية-الباكستانية وثيقة جدا

وزير الداخلية: العلاقات الايرانية-الباكستانية وثيقة جدا
وفي حفل افتتاح المعرض الدولي الأول للتصدير إلی باکستان، مساء امس الثلاثاء، اعتبر وزير الداخلية "احمد وحيدي" بأن إقامة مثل هذه المعارض و المؤتمرات والأنشطة يمكن أن تكوّن أسسا ومنصة جيدة لتطوير العلاقات بين الدول.

ودعا وزير الداخلية، المواطنين والشركات ورجال الأعمال والتجار  إلى لتعرف على قدرات الدول المجاورة ، طالبا من دول الجوار معرفة قدرات إيران وخاصة المناطق التجارية الحرة والخاصة ،الامر الذي سيؤدي الى بناء المنطقة اقتصاديا.

وقال: هناك من لا يهمه مصلحة الشعوب فيسعى لمنع الاتصالات والتفاعلات الاقتصادية بين الدول المجاورة ،مؤکدا على ضرورة وحدة دول المنطقة وتوسيع علاقاتها الاقتصادية من اجل الارتقاء بمكانتها اقليميا وعالميا.

وفي اشارة الى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وباكستان، اكد وزير الداخلية على ان العلاقات الاقتصادية لا تشمل البعد الاقتصادي فقط انما تشمل ايضا الروابط الاستراتيجية والثقافية والتاريخية بين الدول وتخلق صداقة عميقة بين الدول.

واوضح وحيدي بأن هناك علاقات تاريخية وحضارية جيدة تجمع إيران بأفغانستان وباكستان وعمان ويُعمل على تعزيزها، مضيفا بانها مطلب سياسة حسن الجوار الإيرانية التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية  أيضاً.

و أكد أن الحفاظ على العلاقات وتعزيزها بين الدول يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.

كما اشار الى ان الخطوة الأولى لتطوير العلاقات هي معرفة القدرات المتبادلة بين الجانبين، مضيفا بأنه وعلى الرغم من اننا لا نعرف قدرات بعضنا البعض بشكل كاف، الا اننا كدول مجاورة نفضل الاستيراد والتصدير قدر الامكان من والى الدول المجاورة.

واعتبر وزير الداخلية العلاقات الايرانية-الباكستانية تاريخية وجيدة للغاية ومتقاربة ثقافيا، معربا عن امله في أن يتم اتخاذ خطوات جيدة في تطوير العلاقات الثنائية وحتى المتعددة الأطراف بين البلدين.  
مصدر : وكالات
رقم : 1109678
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