اللواء صفوي: الكلمة الاخيرة ستكون لجبهة المقاومة في المنطقة

جاء ذلك في تصريح ادلى اللواء صفوي خلال حفل تقديم كتاب "التاريخ الشفهي للدفاع المقدس برواية القائد يعقوب زهدي قائد مدفعية الحرس الثوري خلال فترة الدفاع المقدس" (1980-1988).



واضاف اللواء صفوي: في الحرب على غزة رأينا كيف استشهد نحو 23 ألف شخص على يد الكيان الصهيوني بدعم من رجال الدولة الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين. الحروب يبدأها البشر وجشعهم يجعلهم يستمرون فيها.



وقال: ان دماء شهداء غزة والمدافعين عن المراقد المقدسة والحاج قاسم سليماني ستفتح الطريق إلى القدس، وان قوة جبهة المقاومة ستكون لها الكلمة الأخيرة في المنطقة.