أمير عبداللهيان يلتقي رئيس وزراء الحكومة الباكستانية المؤقتة في سويسرا

وبحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ورئيس وزراء الحكومة الباكستانية الموقتة انوار الحق كاكر، بشان التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان الوزير امير عبداللهيان قد وصل الى سويسرا الثلاثاء بناء على دعوة للمشاركة في برامج المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024".



وبالإضافة إلى المشاركة في برامج المنتدى، سيعقد أمير عبداللهيان لقاءات ثنائية مختلفة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول المشاركة، لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ويعقد اجتماع دافوس كل عام من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في العالم في دافوس بسويسرا.