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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 15:00
بلينكن : الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ
وقال بلينكن خلال جلسة حوارية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس إن إنهاء الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ كبيرا واضاف : كنّا قد احتوينا البرنامج النووي الايراني، ولكننا الآن في وضع لم نكن نرغب فيه بهذا الشأن وهذا مؤسف .
رقم :
1109694
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