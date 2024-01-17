بلينكن : الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ

وقال بلينكن خلال جلسة حوارية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس إن إنهاء الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ كبيرا واضاف : كنّا قد احتوينا البرنامج النووي الايراني، ولكننا الآن في وضع لم نكن نرغب فيه بهذا الشأن وهذا مؤسف .