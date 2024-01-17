الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 17:32

باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران وتعلق العلاقات الثنائية

باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران وتعلق العلاقات الثنائية
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بالوش، إنه "في أعقاب التطورات الأخيرة على الحدود بين إيران وباكستان، استدعت حكومة إسلام آباد سفيرها من طهران وسيقوم في المقابل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالخروج من باكستان".

وأوضحت بالوش في بيان بثته القنوات الإخبارية الباكستانية أن " باكستان استدعت سفيرها من إيران، وفي المقابل لن يعود السفير الإيراني إلى إسلام آباد حتى إشعار آخر".

وأضافت أنه "تم تعليق جميع العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران ولن يتم تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين".

وشنت إيران، أمس الثلاثاء، هجمات انتقامية استهدفت ما قواعد الإرهابيين (جيش العدل) داخل باكستان.

هذا وأكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أنّ طهران ستردّ بقوةٍ على أيّ هجومٍ على أمنها القومي، معقباً أنّ طهران "لديها علاقاتٍ جيدة جداً مع العراق وباكستان".

وشدد على أنّ الإرهابيين المستهدفين في باكستان هم على صلة بـ"إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ طهران "استهدفت الإرهابيين في باكستان (جيش العدل) وليس المواطنين الباكستانيين".
 
رقم : 1109740
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
17 كانون الثاني 2024
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
17 كانون الثاني 2024
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
17 كانون الثاني 2024
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
17 كانون الثاني 2024
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
17 كانون الثاني 2024
دوي صواريخ الحرس الثوري الإيراني في سماء سوريا والعراق... ليلة جهنمية للموساد و‘‘داعش‘‘
دوي صواريخ الحرس الثوري الإيراني في سماء سوريا والعراق... ليلة جهنمية للموساد و‘‘داعش‘‘
17 كانون الثاني 2024
‘‘إسرائيل‘‘ ودوامة الكذب.. الأسرى آخر ما يهم نتنياهو
‘‘إسرائيل‘‘ ودوامة الكذب.. الأسرى آخر ما يهم نتنياهو
17 كانون الثاني 2024
قائد الثورة الإسلامية يستقبل أئمة الجمعة من انحاء البلاد
قائد الثورة الإسلامية يستقبل أئمة الجمعة من انحاء البلاد
16 كانون الثاني 2024
من المسؤول عن إغلاق معبر رفح؟
من المسؤول عن إغلاق معبر رفح؟
16 كانون الثاني 2024
هزيمة مزلزلة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في غزة.. ‘‘الإسرائيليون‘‘ توقعوها
هزيمة مزلزلة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في غزة.. ‘‘الإسرائيليون‘‘ توقعوها
16 كانون الثاني 2024
مركز أبحاث أمريكي.. الهجمات الأمريكية تزيد من دافع اليمنيين للرد
16 كانون الثاني 2024
بالفيديو: الحرس الثوري يشن هجمات صاروخية على مقرات للموساد والارهابيين في اربيل وسوريا
بالفيديو: الحرس الثوري يشن هجمات صاروخية على مقرات للموساد والارهابيين في اربيل وسوريا
16 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
دوي صواريخ الحرس الثوري الإيراني في سماء سوريا والعراق... ليلة جهنمية للموساد و‘‘داعش‘‘