باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران وتعلق العلاقات الثنائية

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بالوش، إنه "في أعقاب التطورات الأخيرة على الحدود بين إيران وباكستان، استدعت حكومة إسلام آباد سفيرها من طهران وسيقوم في المقابل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالخروج من باكستان".



وأوضحت بالوش في بيان بثته القنوات الإخبارية الباكستانية أن " باكستان استدعت سفيرها من إيران، وفي المقابل لن يعود السفير الإيراني إلى إسلام آباد حتى إشعار آخر".



وأضافت أنه "تم تعليق جميع العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران ولن يتم تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين".



وشنت إيران، أمس الثلاثاء، هجمات انتقامية استهدفت ما قواعد الإرهابيين (جيش العدل) داخل باكستان.



هذا وأكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أنّ طهران ستردّ بقوةٍ على أيّ هجومٍ على أمنها القومي، معقباً أنّ طهران "لديها علاقاتٍ جيدة جداً مع العراق وباكستان".



وشدد على أنّ الإرهابيين المستهدفين في باكستان هم على صلة بـ"إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ طهران "استهدفت الإرهابيين في باكستان (جيش العدل) وليس المواطنين الباكستانيين".

