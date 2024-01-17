قوات الاحتلال الأمريكي تخلي قاعدة لها في القامشلي

وأفادت مصادر إعلامية سورية اليوم، بأن تعزيزات عسكرية للقوات الأمريكية وصلت إلى سجن الصناعة بمدينة الحسكة تزامناً مع تحليق للطيران المروحي في سماء المنطقة.



وتعد " قاعدة هيمو" من القواعد الحيوية بالنسبة لـ القوات الأمريكية، إذ تبعد مسافة أربعة كم إلى الغرب من مطار القامشلي، وهي من القواعد التي زادت القوات الأمريكية مؤخراً من تعدادها بداخلها، وبات عدد العناصر الأمريكيين فيها حوالي 350 عنصراً.



وتحوي قرية هيمو، على معسكر للتدريب تابع لقوات سورية الديمقراطية، بإشراف من القوات الأمريكية، وهو معسكر خاص لتدريب القوات الخاصة، التابعة لقسد، والتي تعرف باسم "هات".



وكانت فصائل المقاومة الاسلامية العراقية، قد استهدفت قاعدة "هيمو" العسكرية الأمريكية، الواقعة إلى جهة الغرب من مطار القامشلي شمال شرق سوريا بصلية صواريخ دون معرفة حجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة الأمريكية.