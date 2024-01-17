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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 19:31

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي كبير بحماس..من هو؟

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي كبير بحماس..من هو؟
وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تمكن من اغتيال بلال نوفل، مسؤول في وحدة مكافحة التجسس في حركة حماس و5 آخرين، خلال عملية نفذها داخل قطاع غزة.

من هو بلال نوفل مسؤول مكافحة التجسس في حماس
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عملية اغتيال بلال فضل، جاءت بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك، في جنوب قطاع غزة، على يد سلاح الجو الإسرائيلي.

وكان بلال نوفل المسؤول في حركة حماس لعب نوفل دورًا حاسمًا في تطوير عمليات البحث والتطوير في الحركة منذ رئاسة يحيى السنوار للحركة.

ونوه جيش الاحتلال إلى أن عملية استهداف نوفل جاءت في أعقاب هجوم صاروخي من قبل كتائب القسام على مدينة نتيفوت يوم الثلاثاء عندما تم إطلاق 50 صاروخا على المدينة الواقعة جنوب فلسطين المحتلة.

الاحتلال يغتال عماد عبدالله أبوشلال مسؤول بكتائب القسام
وفي عملية أخرى، أعلن جيش الاحتلال اغتيال عماد عبدالله أبو شلال مسؤول يرأس خلية تتبع حركة حماس بمدينة نابلس في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك، قبيل تنفيذه عملية ضد جيش الاحتلال المتوغل داخل قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم اغتيال أبو شلال في مخيم بلاطة بنابلس، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مبينًا أن المسؤول الحمساوي كان مسؤولا عن تنفيذ العديد من الهجمات خلال العام الماضي، بما في ذلك هجوم إطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس، والذي أدى إلى إصابة اثنين من سكان القدس.

من جهة أخرى، لفت البيان إلى أنه "في أعقاب الهجوم الصاروخي على مدينة نتيفوت أمس الثلاثاء، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مجمع الإطلاق الذي تم إطلاق الصواريخ منه داخل قطاع غزة. وعثرت القوات على 3 منصات إطلاق، وكان عدد منها محملا بالصواريخ. ودمرت القوات المجمع ومنصات الإطلاق".

ولفت البيان إلى أن "الليلة الماضية الثلاثاء، قصفت القوات البحرية الإسرائيلية عددا من الأهداف التابعة لحركة حماس كجزء من مساعدتها للقوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة".
 
رقم : 1109778
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