ماذا طلبت ايران من باكستان بعد ضرب أوكار الارهابيين فيها؟

وقال ميراحمدي في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء، في إشارة إلى وجود بعض الزمر الإرهابية المناهضة لايران في باكستان: لدينا تعاون استخباراتي وأمني مع باكستان، ونواجه الجماعات الإرهابية، ولدينا علاقة أخوية ونتواصل باستمرار مع بعض، ولكن للأسف بعض الجماعات الإرهابية تعشش في تراب باكستان.



وأضاف: على الرغم من أن المسؤولين المعنيين في باكستان يقولون أنهم لا يعلمون بوجود مثل الإرهابيين، إلا أن الجماعة الإرهابية "جيش الظلم" التي تسمي نفسها "جيش العدل" زيفا، أعلنت رسميًا يوم أمس وجودها في اراضي باكستان. وطبعاً بعد أن أدركت خطأها حاولت تصحيح هذا الخطأ من دون جدوى، وهذا هو اعتراف صريح من هذه الزمرة بانها متواجدة في الأراضي الباكستانية.



وقال نائب وزير الداخلية: لقد أكدنا لباكستان مرات عديدة أن هؤلاء الإرهابيين يعششون في أراضيكم، وبالطبع وعدت باكستان دائمًا بالتعاون، لكنها تحتاج إلى عزم أكثر جديا وحزما لمواجهة الارهابيين وطردهم والقضاء عليهم.