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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 ساعة 21:29

أول رد روسي وصيني على قصف الحرس الإيراني لأربيل

أول رد روسي وصيني على قصف الحرس الإيراني لأربيل
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا : "نحن نتابع باهتمام التطورات في تلك المناطق".

وأضافت "نعتقد أنه لا يجوز القيام بأي عمليات لمكافحة الإرهاب على أراضي الدول الأخرى إلا على أساس التنسيق مع حكومتي هاتين الدولتين، سوريا والعراق، الصديقتين لنا" حسب قوله.

في السياق دعت الصين، اليوم الأربعاء، باكستان وإيران إلى «ضبط النفس».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي: «نناشد الطرفين ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تفضي إلى تصعيد التوتر، والعمل معاً لحفظ السلام والاستقرار».

وقامت قوات المسلحة الإيرانية بقصف مراكز تجمع الإرهابيين وجواسيس الموساد رداً على اغتيال قادة المقاومة و الحادثة الإرهابية في مدينة كرمان والتي تبنته تنظيم داعش الإرهابي.
رقم : 1109812
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