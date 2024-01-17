بيان حرس الثورة الاسلامية بشأن استشهاد احد منتسبيه

اعلن مقر القدس التابع للحرس الثوري الايراني في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، استشهاد احد كوادره مساء اليوم الاربعاء وهو في طريق خاش المؤدي الى مدينة زاهدان (مركز المحافظة).



وفي بيان صادر عن العلاقات العامة لمقر القدس (جنوب شرقي البلاد)، جاء ان "احد كوادر الحرس في سيستان وبلوشستان "العقيد حسين علي جاودان فر"، تعرض الى حادث اطلاق نار ارهابي عندما كانت عائدا من مهامه الادارية في طريق خاش المؤدي الى مدينة زاهدان، ما ادى الى استشهاده.



واضاف هذا البيان، ان "العقيد جاودان فر، احد خبراء الشؤون الثقافية لدى الحرس الثوري الذي كان يقوم بمهامه في متابعة بعض الاجراءات الادارية بمدينة سراوان (محافظة سيستان وبلوشستان) تعرض للاسف الى حادث اغتيال جبان".



وتابع البيان: ان الجهود متواصلة من اجل تحديد هوية الشخص او الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة.



هذا واعلن بعض المصادر ان جماعة جيش الظلم الارهابية نفذت هذه العملية.