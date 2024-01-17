صنعاء تعلق على تصنيف امريكا انصار الله 'منظمة ارهابية عالمية'

وذكر محمد عبد السلام، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن تصنيف أميركا للحركة كمنظمة إرهابية "لن يؤثر على موقفنا".



وأضاف أن "العمليات ستستمر في البحر الأحمر، لمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب".



وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تصنيف انصار الله "جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، وذلك لمدة 30 يوما بسبب هجماتها على سفن مرتبطة بالكيان الاسرائيلي في البحر الاحمر دعما للفلسطينيين.



واستطردت الخارجية الأميركية: إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف.



هذا فيما تؤكد صنعاء إنها تشن هجماتها للضغط على الكيان الإسرائيلي والغرب، من أجل وقف الهجمات العنيفة على قطاع غزة.