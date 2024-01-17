أنصار الله: التصنيف الأمريكي للحركة كمنظمة إرهابية ليس مفاجئاً ولن يكون له أثر

وأشار النعمي إلى أن الولايات المتحده الامريكيه تثبت من خلال تصريحها بتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية على أنها وصلت الى مرحلة عجز وفشل وافلاس كبير جدا فهي لا تعلم ماذا تصنع في البحر الاحمر، وكيف تحمي السفن الاسرائيلية، وكيف تنتقم لـ"إسرائيل" ولا تدري كيف تنتقم للكيان الصهيوني، فعمدت الى هذا التصنيف السياسي.



ولفت النعمي إلى أن هذا التصنيف السياسي لن يكون له أثر على ارض الواقع ولن يحقق للولايات المتحدة اي مكاسب عسكرية او مادية ولا سياسية ايضا ولن يستطيعوا من خلال هذا التصنيف ان يثنوا الشعب اليمني عن موقفه تجاه غزة وتجاه الشعب الفلسطيني، بل بالعكس، ان هذا التصنيف سيزيد اليمنيين تصميما و إرادة، ويؤكد اننا سنمضي في الطريق الصحيح وسنواصل طريقنا لمنع السفن الاسرائيليه من المرور عبر البحر الاحمر وكل السفن التي تريد الوصول للكيان الصهيوني، وسيزيد تصميمنا على القرار الذي اخذناه بان جعلنا السفن الامريكية والاسرائيلية اهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة البحرية وبالتالي فان هذا القرار لن يجدي نفعا ولن تستطيع أمريكا ان تحقق من خلاله اي نتائج.



وكان قد اعلن مسؤول امريكي أن بلاده قد تعلن عن خطط لإعادة تصنيف حركة انصار الله اليمنية كمنظمة إرهابية.



وهذا الاجراء ان حصل، يأتي تنفيذ لتهديد امريكي بوضع الحركة على لائحة الارهاب، ان لم توقف عملياتها الداعم لغزة في البحر الاحمر.



وفي المقابل حذرت صنعاء في وقت سابق من عسكرة امريكا ولندن للبحر الاحمر، وجددت التأكيد على انها لا تستهدف الا السفن الاسرائيلية او تلك المتجهة الى موانئ الاحتلال، مؤكدة ان تضخيم واشنطن للمخاطر حيال السفن الاخرى، ما هو الا تهويل من اجل حرف انظار العالم عما يجري في غزة.