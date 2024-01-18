واشنطن تؤكد قصف سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن

وسبق أن أعلنت القوات اليمنية استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأكدوا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.



وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن "سفينة الشحن جينكو بيكاردي، التي ترفع علم جزر مارشال، مملوكة لشركة أمريكية، تعرضت لهجوم في خليج عدن بطائرة مسيرة".



وأضاف البيان: "لم تقع إصابات لكنه تم الإبلاغ عن بعض الأضرار، ولا تزال جينكو بيكاردي طافية وتستمر في مسارها".



هذا وصرح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.



كما أعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق عن تعرض سفينة تجارية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من سواحل اليمن.



يذكر أن القوات المسلحة اليمنية تشن هجمات على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تضامنا مع الفلسطينيين.