اصابات واعتقالات في مداهمات جيش الاحتلال في الضفة الغربية

ففي رام الله، أكدت مصادر محلية إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.



واشارت مصادر صحفية إلى إن قوات كبيرة ومعززة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، وحيي إم الشرايط، وسطح مرحبا وجبل الطويل، في مدينة البيرة، كما اقتحمت حيي الماصيون، ومنطقة رام الله التحتا، ومركز المدينة.



وخلال اقتحامها المستمر لمخيم الأمعري بالضفة الغربية، قوات الاحتلال الصهيوني تداهم عدة محال ومخازن تجارية.



وأفادت مصادر في مخيم الأمعري، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم أصيب خلالها عدد من الشبان برصاص الاحتلال، كما فتشت قوات الاحتلال مركبة الهلال الأحمر خلال اقتحام المخيم.



واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتجولت في عدة أحياء، وداهمت منزل المواطن أحمد زهير الريماوي واعتقلته.



وفي قلقيلية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وانتشرت في أحيائها.



وأفاد مصدر محلي أن مقاومين أطلقوا الرصاص وفجروا عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.



وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى حارة السفيري بالمدينة، واعتقلت الشاب محمد بلال زيد، بعد مطاردة استمرت عدة شهور.



وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة خلال اقتحام منطقة صوفين بقلقيلية، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة، تزامناً مع سماع أصوات اشتباكات في المنطقة.



وفي نابلس، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وتمركزت في حي المعاجين وداهمت إحدى العمارات فيه، وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتقلت الشاب مصطفى بعد مداهمة منزل ذويه في منطقة العامرية بالمدينة.



وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري لليوم الثاني تواليا، في المدينة ومخيم طولكرم، ووصلت تعزيزات جديدة لجيش الاحتلال برفقة جرافة للمخيم.



واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بلعا شرق طولكرم.



وأكد مصدر محلي بالبلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن طلال أبو ياسين واعتقلته.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 9 مواطنين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، والاعتداء على بعضهم.



والمعتقلون هم: أنس جميل جوابرة، قتيبة عماد الراعي، أحمد خليل، محمود محمد حناين، محمد عزات بنات، معز الطيطي، وائل فتحي البدوي، مأمون رشاد أبو جودة، وكمال وليد الطيطي.